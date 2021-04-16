【名家足路】

今季英冠已到最後倒數階段，前列球隊餘下目標是盡快達成目標，而次席屈福特要追趕榜首諾域治應不可能，但就會盡快搶到足夠升班的分數，今日挾近仗7勝1和佳績作客盧頓，有力全取三分，向重返英超再踏前一步。

時近季尾，各級別聯賽的焦點當然是升班與降班，當然也有不少關於球員去留的消息，這些轉會消息有真也有吹風，就像熱刺英格蘭隊長哈利卡尼的去留，近日又再成球迷熱話，有傳這位當今世界球壇最佳前鋒季後可能離開熱刺，轉投爭標球會。

認識卡尼的人也知道，他是一個很念舊的人，從他與青梅竹馬的女友結婚，除初出道被外借到一些低組別球會外，他其實一直心繫由孩童時代開始效力的熱刺，而月底對曼城的聯賽盃決賽，將是熱刺今季爭取冠軍的最後機會，無論熱刺最終能否捧盃，卡尼會否轉投可為他帶來錦標的球會，賽後料有點頭緒。

另外英超曼城及車路士躋身歐聯四強，到底會否上演全英超的歐聯決賽是有趣的話題，而巴黎聖日耳門對曼城，與皇家馬德里對車路士是同樣令人期待的好戲碼。

盧頓居中游戰意成疑

屈福特上季尾二降班，今季以英超陣容爭取重返英超，惟季內表現稍於預期，當中個別主力如伊斯美拿沙亞及安達格雷等，嚴格來說是水平以下，可幸下半季整體演出明顯較上半季穩定，目前以八分落後諾域治，爭冠軍相信機會甚微，但餘下目標是盡快搶分以確保升班，再為下季準備。

盧頓上季幾辛苦保住英冠席位，而第二季最容易走樣，可幸這小球會今季有進步表現，憑高效踢法不時於客場成功在同級隊身上搶得分數，目前排在第13位，餘下賽事已成例行公事。此戰遇志切快爭分升班的屈福特難望爆冷，屈福特的客W可作為今周的重心。另外，伯明翰在護級戰對洛達咸有力憑較佳的近態爭取三分脫險。

文：譚拔士