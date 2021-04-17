周六德甲，剛在歐聯8強出局的拜仁慕尼黑作客鬥禾夫斯堡，最憑拜仁憑小將穆斯亞拿梅開二度和祖普莫亭的入球，以3:2力克禾夫斯堡，令球隊在榜首位置有7分的優勢。

雖然球隊在周中與巴黎聖日耳門激戰，但球隊今仗陣容尚算完整，前場四個進攻球員只由穆斯亞拿取代京士利高文，結果這位小將14分鐘就為拜仁先開紀錄，他在禁區接球後，先擺脫對手，再在三名守將之間起腳射近柱破網；23分鐘，拜仁左路傳中，門將卡斯迪爾斯拍出不遠，祖普莫亭門前「執雞」，為球隊領先至2:0。

35分鐘，禾夫斯堡1次反擊機會，中場舒拉加直線分給前鋒韋格賀斯，後者第一時間左腳燙射破網，為球隊追成1:2；僅2分鐘後，湯馬士梅拿右路傳中，穆斯亞拿頭槌破網，為球隊拉開至3:1，此子亦以18歲零50天，成為德甲史上第四年輕梅開二度的球員。

換邊後，禾堡未有放棄，更在53分鐘由麥斯菲臘接應傳中射成2:3，81分鐘，禾堡本有追平機會，可惜洛斯利朗左腳的射門柱邊出界，補時階段盧卡斯靴南迪斯傷出，但亦無阻球隊以3:2贏下比賽全取3分。

同日，慕遜加柏主場鬥法蘭克福，慕遜加柏憑馬菲亞斯真達、靴爾文、賓斯拜尼和漢尼斯禾夫各入一球，以4:0大勝對手，更終止了五場不敗，三連勝的走勢。

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