【本報訊】香港單車隊總教練沈金康（小圖）與李慧詩周五出席活動，李慧詩透露已接種復必泰疫苗，另外據數據科技公司Gracenote的奧運獎牌榜預測，港隊將於東奧摘下五面獎牌，其中李慧詩將包攬1金1銀。

李慧詩雖有一年多未有比賽，但她指素來傾向長時間訓練，故不擔心狀態，她又透露已接種復必泰疫苗，「雖有指（感染武肺後）肺功能會減弱1%，但誰都不想染疫，打針對自己、對別人都是負責任行為。我打了復必泰，因為擔心運動員不太強壯，別人認為我們很健康，其實我們經常突破水平好高強度，會有心悸等問題。」

日前數據科技公司Gracenote更新奧運獎牌榜預測，大數據以過去四年多的國際大賽推算，美、中、俄將佔據前三，該公司預測上屆里約奧運零進賬的港隊將有五面獎牌，包括李慧詩奪1金1銀、泳隊女將何詩蓓、乒乓混雙及女團得銅。假如預測準確，港隊單屆賽事的收穫將破紀錄超越歷來累計金、銀、銅各一的成績。

另外，本港將於下月13至16日舉辦單車國家盃，惟賽事的「泡泡」隔離措施尚待港府批准，沈教練指李慧詩備戰奧運的計劃取決政府取態，「如比賽不能舉辦，她會去深圳隔離，參加8至13日於廣州舉行的全國賽，如果至下周一仍不確定國家盃會否舉行，便要考慮離開香港，因為隔離需時。」

除短途賽，港隊另奪奧運女子全能及麥迪遜賽入場券，男子隊則有公路賽參賽資格，沈教練指6月中會定出比賽人選，女子隊以楊倩玉、梁寶儀及逄瑤3選2，男隊雖有張敬樂及馮嘉豪離隊，但他點名何柏爾、蔡曉峰與趙昊燊三位港將有力於選拔脫穎而出。