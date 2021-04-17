「東京殘奧延遲一年，心情曾低落過，現仍有四個月，會多看自己以前的比賽錄影帶，希望重拾比賽感覺。」準東京殘奧硬地滾球香港代表梁育榮，坦言因疫情超過一年沒比賽，期望未來數月盡快投入作戰狀態，對於不少東奧代表先後接種疫苗，梁育榮表示因缺乏對殘疾人的臨床數據，暫不考慮接種。

梁育榮及師妹張沅今日出席硬地滾球區域訓練計劃起動儀式，計劃吸引60名由8歲或以上人士報名，十分踴躍，他們將在香港多區接受硬地滾球訓練，阿榮認為自2017年體院展開全職訓練是一大誘因，他期望未來有更多接班人。

36歲的阿榮將是第五度代表香港參加八月底的東京殘奧，他於2019年首爾亞洲及大洋洲錦標賽一人奪兩金，為港隊鎖定BC4級別的個人賽及雙人賽（拍劉慧茵）殘奧入場券，阿榮表示目標之一是與拍檔爭一面雙打獎牌。已全職了三年多的他說：「畢竟已全職三年多， 多了時間訓練及休息，過去一年疫情，我都留在體院練習，對殘奧有一定期望，但疫情下，我已有一年多沒比賽，下一個比賽就是殘奧，所以未來每一天都要投入訓練，做好比賽的心理素質。」

香港硬地滾球預計殘奧前兩周飛去東京集訓，問到會否接種疫苗，阿榮表示：「現在好少殘疾人的臨床數據，不敢冒險打，寧可做好個人衞生。」香港現時有27名全職傷殘選手，分甲級及乙級（全職甲級的有硬地滾球、輪椅劍擊、羽毛球、乒乓）、29名業餘選手，體院精英全職甲級選手每月有$27,000港元資助。

香港暫有17張殘奧入場券，包括射箭、硬地滾球、游游、乒乓、馬術，香港殘奧會總幹事林俊英表示五月底會定所有人選，預計跟上屆里約殘奧參賽人數相約，在23至26個之內，獎牌方面，期望超越上屆2金2銀2銅的成績。

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