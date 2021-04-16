周六據ESPN報道，前熱火球星「閃電俠」韋迪（Dwyane Wade）已經購買了爵士的部份股份，現時與他的好友兼大股東史密斯（Ryan Smith）希望可以為爵士以及猶他州帶來積極的作用。

現時韋迪成為了最新一位擁有NBA球隊股份的名人堂成員，此前格蘭希爾（Grant Hill）、奧尼爾 （Shaquille O’Neal）及佐敦（Michael Jordan）分別擁有鷹隊、帝王以及黃蜂的股份。對於成為了爵士的股東之一，韋迪接受ESPN訪問時表示：「這遠遠超出了我只想在NBA打籃球的夢想，過去我看到格蘭希爾、奧尼爾以及佐敦所做的事。如果與爵士的合作關係就好像我與史密斯的關係一樣，那麼當中有很多事都是我可以參與。不幸的是，在我的社區當中未有太大人獲得這個機會，我要感謝史密斯，除了我的籃球知識之外，我還為這次合作帶來不少事情。」

作為前熱火的球星，韋迪未有透露自己有沒有與熱火的班主阿里臣（Micky Arison），就着收購爵士的財務事宜進行過對話：「我對熱火的尊重永遠不會消失，對於熱火球迷的愛亦是一樣。不過這是我作為一名投資者、商人以及企業家的下一個人生階段。對我而言，這是一個成長的機會。」

不過阿里臣得知韋迪成功收購爵士股份後，就在Twitter表示非常失望：「我要向韋迪最近的聲明送上祝賀，我們曾經討論過讓韋迪退休後加入我們，但他當時表示還未準備好，當然我對他沒有重新考慮這件事感到失望。」

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