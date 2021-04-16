周六英超早場，力爭前四的韋斯咸作客鬥紐卡素，「槌仔幫」上仗雖力克李斯特城，但球隊一場傷兩件，可謂傷兵滿營。加上近期失球較多，對賽往績又經常與今仗對手紐卡素大手交易，今仗可敲「入球大細」[2.5球]的「大」。

韋斯咸上周在前4關鍵戰以3:2力克李斯特城，但球隊左閘艾朗加斯威爾及中場麥克盧保先後傷出，今仗上陣成疑，加上球隊本身已有米查利安東尼奧及迪格蘭賴斯兩名主力正養傷，令領隊莫耶斯可調配的兵源不多。槌仔幫近3場雖然保持2勝1和的不敗戰績，但失球問題也嚴重，3場狂失7球，可見防守表現不穩，各位亦可考慮「半場入球大細」[1.5球]的「大」。

另外，仍有護級壓力的紐卡素回勇，上仗作客鬥般尼雖先落後一球，但靠後備入替的辛特麥斯明1傳1射，2:1反勝對手。但紐卡素後防同樣不穩，近2仗亦失3球，今仗面對大勇的連格亦難保清白身。而在對上四次在紐卡素主場的賽事中，總入球數亦在三球或以上，今場入球「大」可取。

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