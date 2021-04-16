【本報訊】東京奧運尚未落實所有項目的入圍資格，運動員磨刀霍霍積極備戰，香港空手道隊將於本月底派員到葡萄牙參加K1聯賽，港隊其後將留於當地訓練，6月再轉赴法國巴黎出戰奧運外圍賽，港隊大師兄李嘉維坦言爭取入圍難度高，將以平常心應對。

空手道運動員李嘉維及跳高女將鄧伊程周五於尖沙咀出席運動品牌活動，李嘉維表示闊別賽場一年後，月底將到葡萄牙參加K1聯賽，重拾比賽感覺，備戰6月奧運外圍賽。歐洲武漢肺炎疫情仍未緩和，李嘉維指已接種兩針疫苗，不擔心健康問題：「不會擔心，因為全部運動員檢測沒問題才去比賽，而且我打了兩針，叫做有點保護，希望屆時安安全全，始終搏擊類運動場上對打大家很接近，汗水都飛到對方身上，但我不會太擔心。」李嘉維32歲終迎來首次入圍奧運的機會，現時世界排名78的他將於6月與近百位選手爭3張奧運入場券，他坦言難度高，由於搏擊比賽變數大，他會以平常心應對：「去比賽都是看策略及臨場表現，我算是老將有點經驗。今次出賽我好享受，希望反而有更加好效果，太大壓力容易輸，我們比賽好多變數，所以比較平常心。」他指若成功入圍，受香港隔離政策所限，預計會直接從歐洲過境日本。

至於鄧伊程將於下周日出戰大專陸運會，她指近期於系列賽以1米77刷新個人最佳，冀明日能更上一層樓，跳出1米80打破大專紀錄。