今季曼聯一對中堅組合哈利馬古尼及域陀連迪路夫，或非停賽或受傷的話幾乎踢足所有賽事，而此與一眾後備中堅素平平不無關係。不過周五領隊蘇斯克查出席對般尼的賽前記者會時就表示，球會正計劃與今季僅於英超踢過8場的艾歷拜尼續約。

成名於西甲維拉利爾的拜利，16年夏天以3,000萬鎊（約3.2億港元）的高價加盟曼聯，不過加盟以來一直未能踢出水準表現，加上傷患頻繁，5季以來未有一季英超上陣多於15場。這位科特迪瓦中堅的6年合約明年將會屆滿，而頗為意外地蘇B表示球隊正打算與這位27歲中堅續約，「拜利有機會上陣時踢得不俗，我知道有人會推測，但球會已打算與他續約，我不認為有任何問題。」蘇B就指拜利因早前國際賽期回到非洲後確診武漢肺炎，但現時已痊癒有望於周日待命。

不過，近日亦有報道指紅魔亦有意羅致新中堅，據指意甲費倫天拿的尼高拉米連高域已成目標。這位23歲塞爾維亞中堅17年加盟「紫百合」後，近兩季已經坐穩球隊正選，而且近三季每季聯賽最少有三個入球，足證有一定助攻能力。更有傳媒已經將他與曼聯名宿，同樣來自塞爾維亞的維迪作比較，認為他有力成為「新維迪」。

據指費倫已為米連高域開價3,800萬鎊，但因他與球隊的合約到明年就會屆滿，所以紅魔希望藉此令費倫減價，不過曼聯需要與車路士及AC米蘭競爭，且看最終能否爭贏。

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