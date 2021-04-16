【綜合美國外電】上月底在買斷市場被網隊簽入的35歲中鋒艾迪列治（LaMarcus Aldridge），周四突然在社交媒體宣佈退役，震撼了整個NBA聯盟。他透露在對陣湖人的賽事後發現有嚴重心律不正問題，意識到健康才是自己現時最首要的事，故斷然決定結束15年NBA生涯，一眾球星都為他送上祝福。

生涯一直無冠的艾迪列治上月底加盟網隊輔助三巨頭，盼趕在退役前能爭取一隻冠軍指環。惟他在本月初鬥湖人後發現自己心跳有問題，休戰了兩場常規賽，如今更被迫退役：「今天我懷着沉重的心情寫這封信。上仗比賽我出現了心律不正的問題，當晚我的心跳越來越差，令我非常擔心。次天早上，我就把我的情況告訴球會。雖我現時情況已穩定下來，但當晚是我人生中最害怕的時刻之一。從NBA退役是個非常艱難的決定，15年來我把籃球放在人生第一位，但現在我要把健康和家人放回首位。」

信中他亦感謝效力過的三支球隊，包括出道後征戰9季的拓荒者、5季的馬刺和今季的網隊。網隊亦發文支持他：「全力支持艾迪列治的決定，非常感謝他這段時間為網隊帶來的一切。」艾迪列治退役的消息相當突然，其多年隊友拓荒者球星尼拉特（Damian Lillard）說：「健康和家人永遠比比賽重要，兄弟你的生涯不可思議，為你祈禱！」多位球星紛紛致敬，更有球迷盼望拓荒者或馬刺能退役他的12號球衣。艾迪列治新秀年已曾驗出過可能引致心臟病的沃夫巴金森懷特症候群，2017年效力馬刺時亦曾因心律失常要休戰接受治理。

【連勝】

周四湖人在主場與宿敵塞爾特人狹路相逢，自疫情來首度開放球迷入場的史達普斯中心即噓聲四起，但湖人即使有主場球迷支持，但今戰仍被對手前鋒J布朗（Jaylen Brown、右）轟入全場最高40分，最後以113:121見負，還為綠軍送上五連勝。

美聯社