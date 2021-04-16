曼城與車路士本周六在英足盃四強交手，不過他們周中都剛踢完歐聯八強次回合生死戰，今仗英足盃或會作出輪換，其中今季入球率大幅下滑的曼城翼鋒史達寧，面對菲爾科頓的崛起，近期已淪為第二梯隊，只在球隊輪換或英足盃始獲正選上陣，今仗要踢爭氣波；同樣地，車路士亦有啞火前鋒迪姆華拿，要為前途而戰。

文：尊嘉

自2015年夏天以4,900萬鎊（約5.2億港元）轉會費從利物浦來投後，史達寧正選位置一直十分穩固，特別自2016年夏天哥迪奧拿入主曼城後，對史達寧進行改造，將他由一名正宗翼鋒改造成入球機器，聯賽入球數字亦由單位數增至雙位數，上季更創出職業生涯高峯，各項賽事累計錄得30個入球，是曼城上季本土三冠王的核心成員。

然而今季史達寧狀態明顯下滑，入球率大幅下降。還有不足兩個月，球季就結束，目前史達寧在英超只攻入九球，各項賽事累計只攻入13球，場均入球亦由上季的0.58球，急降至今季的0.31球，錄得近四年的新低（見附表一）。

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球隊主力慘變輪換球員

有見及此，哥迪奧拿自3月初主場0:2不敵同市宿敵曼聯後，終於決定棄用史達寧，以今季狀態大勇的英格蘭新星菲爾科頓取代。曼市打吡後的兩場英超，史達寧在球隊5:2擊敗修咸頓一役全場坐冷板，3天後曼城作客3:0完勝富咸一戰，史達寧更不入大軍名單。隨後史達寧只曾在上一圈英足盃2:0擊敗愛華頓，以及上周英超1:2不敵列斯聯時，因為其他主將如奇雲迪布尼等要留力應付歐聯，這名26歲球星始獲正選出戰，明顯已失去了哥帥的信任。不過哥帥早前受訪時坦言，二人其實並沒有芥蒂：「自從我來到後，史達寧在陣中一直非常重要，沒有他，一切都會變得不可能。現時我沒將他放正選，是因為看到馬列斯和菲爾科頓正處於非常好的頂級狀態，這是唯一原因。」

史達寧受後輩科頓威脅

對於史達寧可能會感到不滿，哥帥則稱：「我不希望他們會對此感到高興，對於那些不獲派上陣的球員來說，有不滿十分正常，這是球壇經常發生的事，史達寧仍十分重要，所有球員都尊重我的決定，我在球壇長達40年，從未見過一名球員會因為無法上陣而高興。」

由於周中剛作客戰罷歐聯八強次回合大戰，再次成為球隊英雄的菲爾科頓對車路士或會休戰，令史達寧大有機會上陣爭取表現。事實上，菲爾科頓初出道時曾視史達寧為榜樣：「當我每次看到他時，我都會『嘩』的一聲，因為他每天都是一名更好的球員，他會持球並扭過對方球員，在正確的位置取得入球及經常助攻，不論是在比賽中還是在訓練場上都是我的榜樣。」

然而有評論指出，年僅20歲的科頓現時創造力與動力都比史達寧為強，反觀史達寧的潛力恐怕已經見頂，今仗若未能踢爭氣波，季尾曼城衝冠階段隨時要長坐冷板，甚至今夏歐國盃隊中正選位置亦會被科頓取代。

華拿於車仔無立足之地

不過，今場並非只有史達寧要爭取表現，事關對手車路士同樣有一名啞火前鋒、去夏以4,800萬鎊加盟的迪姆華拿。這名25歲的德國前鋒完全踢不出近幾季在德甲效力RB萊比錫的水準，他今季入球率同樣不高，踏入2021年後踢了18場賽事只攻入2球，上輪聯賽在球隊4:1擊敗水晶宮及周中歐聯8強次回合0:1不敵波圖一戰，迪姆華拿已失去正選，2場均坐足90分鐘冷板，領隊杜曹上周曾解釋稱：「這與狀態及工作效率有關，基斯甸普列錫狀態較好，我想這個位置存在競爭，我的陣容選擇上沒有太大變動，但我希望基斯甸能證明自己及挑戰這個進攻位置。」

前英超名將夏格維斯甚至坦言，杜曹已找到了車路士的最佳11人，當中並沒有迪姆華拿的位置：「迪姆華拿是一位非常出色的球員，但他看起來缺乏自信，當夏維斯、基斯甸普列錫、美臣蒙特等人一起出戰時，他們像一個整體緊密聯繫。我認為迪姆華拿比較不走運，他的情況會變得更好，不過其他球員看起來已產生了化學作用。」周中同樣出戰了歐聯的車路士，已連續兩場起用了美特蒙臣、基斯甸普列錫及夏維斯的攻擊組合，若杜曹希望作出輪換，這恐是迪姆華拿今季的最後機會，爭取重回正選行列。