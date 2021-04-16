周五英超獨腳戲，上輪領先之下慘遭曼聯反勝的熱刺，今仗作客鬥已經五輪聯賽未贏過的愛華頓。兩軍仍有力爭入前四，所以今仗結果亦影響前列位置。作客的熱刺先有射手哈利卡尼開紀錄，但其後「拖肥」中場基菲爾施古臣梅開二度，幸有卡尼再入扳平避免三分全失。然而，這位英格蘭前鋒臨完場傷出，令球棄擔心其傷勢會否令其缺陣下周日的英聯盃決賽。

今仗作客的熱刺改打三後衞陣式，中堅艾達韋列特重返正選，另外穆沙施素高亦取代盧施素擔正，前場孖寶哈利卡尼及孫興民繼續在陣。至於主場的愛華頓，前鋒卡華特利雲缺陣，前場續由占士洛迪古斯及李察列臣合作攻堅。

今仗戰至27分鐘，熱刺的尼當比利傳中，愛華頓中堅米克堅尼頭槌打算解圍，但皮球卻落在卡尼腳下，後者控定後左腳近門一抽破網，助客隊先開紀錄。不過僅4分鐘後，熱刺的利古朗被指禁區內踢跌占士洛迪古斯，球證直線12碼，施古臣操刀一射中鵠，領主隊完半場前扳平。

易邊再戰雙方互有攻守，但62分鐘愛華頓一次右路攻勢又得手，隊長史密斯高文右路傳中，施古臣12碼點位置左腳撞射破網，令主隊成功反先。不過領先僅6分鐘拖肥又因一次後防犯錯出事，入替的拉美拿左路傳中，米克堅尼頭槌解圍但皮球撞中賀基迪彈後落在卡尼腳下，右腳近門抽射破網扳平。

此後卡尼曾有機會上演帽子戲法，可惜頭槌頂中柱邊彈出，最終熱刺只能2:2逼和對手。而更慘情的是92分鐘愛華頓一次攻勢，李察列臣倒地後壓中回防的卡尼右腳腳踝，卡尼疑「拗柴」之下一拐一拐地離場，現時未知傷勢如何。

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