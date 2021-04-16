日本球迷出晒名世界級，夠熱情又有質素，上屆世界盃期間日本球迷睇完波主動幫手執垃圾仲成為一時佳話。至於日職球會過去亦都好着重球迷活動。但隨武漢肺炎疫情喺日本持續嚴重，今季日職嘅氣氛已好唔同。

今季日職開季之前已有禁止現場球迷揈旗同唱歌等一系列新規定，防止出現「睇波群組」。除此之外，因應日本國內唔同城市嘅疫情，頒佈咗緊急狀態嘅地方只可以畀最多5,000名球迷入場觀戰。雖然日本家陣睇波限制多多，不過有得入場算好好。

疫情期間，唔少球會都諗計搞健康又有意義嘅新活動，就好似橫濱水手嚟緊會開一啲以女性同家庭主婦為對象嘅足球班。至於神戶勝利船就撈埋旅遊業，今個月底將會搞個本地一日遊，球迷可以坐神戶嘅隊巴遊覽球場同名勝。

神戶雖然搞巴士團吸客，不過佢哋班球員落場就唔興「泊大巴」，球隊周六作客湘南比馬，神戶嘅日本國腳古橋亨梧近期勁到噴火，連續四場有波入，加上今季後防又穩陣咗好多，今仗對住實力平平嘅湘南應該穩陣袋三分，直取客W。

星期六另一場心水就係德島漩渦對鹿島鹿角，德島對上11日踢足4場波，一眾球員體力成疑，加上球隊今季由鹿島借入嘅前鋒垣田裕輝今仗又唔可以上陣，呢位23歲前鋒今季已射入3球，對德島火力有一定折扣。至於鹿島日前就炒咗教練薩高，由球隊名宿相馬直樹接手，不過呢位前日本國腳過去嘅執教成績一般，鹿島今場都未必有大反彈，不如博個[2.5球]嘅「細」好過。

下星期日嘅日職亦都有川崎前鋒對廣島三箭嘅大戰，廣島三箭今季作客失波都幾多，加上前鋒上場輪換，一班主力唞夠，今場肯定大開殺戒，直取「讓球主客和」「主勝」！

文︰薰爵

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