熱刺周五2:2逼和愛華頓一戰，當中上半場利古朗侵犯占士洛迪古斯被判罰12碼頗具爭議性，但最終VAR翻看慢鏡後仍認同球證判決。賽後熱刺領隊摩連奴被問及12碼判決時，他表示自己不會再評論，只會當笑料看待，並指英超的VAR與球證是朋友，不會推翻球證的判決來指出球證是錯誤。

上半場27分鐘熱刺有哈利卡尼先開紀錄，但僅3分鐘後愛華頓的占士洛迪古斯接應左路傳中，利古朗從後上前打算攔截，但占士隨即倒地，球證奧利華判罰12碼。但從慢鏡看來，兩者並無明顯接觸，惟VAR維持原判，令主隊得到12碼機會扳平。

賽後摩連奴被問及12碼判決時，雖然表示自己不會再評論，但一樣有一番偉論，「經歷那麼多年，我不會再評論，只會當作笑料。我們不會有太多抱怨，這是我球隊的風格。」此後摩佬再嘲諷英超的VAR，「從今季我學懂VAR是很難推翻球證判決，同樣的球證在對阿仙奴一役判罰我們12碼，我們抱怨過，但今仗依然被罰12碼，球員會與我有相同感覺。」

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