正在訪美的日本首相菅義偉，周五在白宮與美國總拜登會面後透露，對方已表態支持日方於今夏舉辦東京奧運。不過，日本傳媒指拜登並未落實赴日出席奧運活動，亦未有承諾必定派隊參賽。

受武漢肺炎疫情影響，原本在去年上演的東京奧運，被迫延至今夏舉行，菅義偉周五跟拜登會面後，於白宮玫瑰園舉行聯會記者會時說：「我告訴了拜登總統，我在今夏舉辦奧運與殘奧，以展示全球團結的的決心。拜登總統再一次對此表示支持。」

不過《共同社》報道指，菅義偉被傳媒追問，美國是否已承諾派隊參加東京奧運時，並沒有作出正面回應，只重申拜登支持他舉辦奧運的決心。與此同時，白宮亦拒絕回應拜登會否赴日出席東奧活動。

「這是關於外訪的問題，我並沒有計劃可以公佈。」白宮發言人普薩基在美日峯會前的例行記者會上說。

菅義偉上月曾表示，會邀請拜登出席將於7月23日舉行的東奧開幕禮。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波