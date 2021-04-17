英冠目前排榜首的諾域治，因為周六第三位的史雲斯賽和韋甘比失分，成為今季首支贏得升班資格的球隊，下季將會重返英超。

周六第三位的史雲斯主場鬥韋甘比，結果與對方打成2:2平手失2分，賽後42輪後76分的史雲斯在餘下4輪的情況下，分數上無法超過目前有90分的榜首諾域治，令「金絲雀」鐵定能以聯賽頭兩位完成今季英冠，取得直接升班資格。

諾域治上季以包尾第20位的成績降班，但球隊保留大部分主力出戰英冠，球隊繼續由領隊法基帶領，當中芬蘭射手迪姆普基暫以25個聯賽入球排在神射手榜第二位，加上貝安迪亞、簡威爾等上季主力，球隊今季在英冠表現穩定，41場以27勝9和5負排榜首。

球隊暫以90分排在榜首，領先第二位的屈福特8分，諾域治只需要取多5分就能贏下今季的英冠聯賽冠軍。周六深夜3點，諾域治會在主場迎戰般尼茅夫。

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