陳漢威轉型路上雖然困難重重，但一路走來時有貴人相助，例如機緣巧合間邀得任咖啡師導師的舊同事丈夫指點，而且採訪當日所見，來訪朋友一個接一個，運動員張敬樂、連翊希又曾義務擔任一日店長，足證他人緣極好，他感激友人拔刀相助，感言或許是過往種下的因使然：「朋友話可能我以前對人好，睇你報道都唔錯，咁咪嚟幫你囉。」

咖啡店生意仍屬起步階段，阿威直指「問題天天都多」，不過他慶幸不時有朋友於一籌莫展之時助他一把：「 例如我上網睇咖啡師課程，突然發現呢個人我識喎，原來係舊同事老公，佢本身係咖啡師導師嚟，我哋食過幾次飯，機緣巧合搵到佢，佢義務顧問咁帶住我，又引薦好多人嚟幫手，好感謝佢。」他於體育界和傳媒積下不少人脈，咖啡店宛如體育人和傳媒人聚腳點，平日下午來訪已見不少行家光顧，運動員張敬樂、連翊希更曾任義務店長，就連舊日的電視觀眾亦替他打氣，「估唔到多人得好緊要，有啲街客觀眾嚟，佢唔會主動話認得我，但會話睇過你報道，叫我加油。」阿威人緣佳朋友多，他笑說假如有事未回店鋪，需於Facebook公告友人：「最開心係有咁多朋友，真係日日早午晚都有，我唔返嚟要喺Facebook講，有時唔好意思呀，人哋一場嚟到。」

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