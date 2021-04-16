手機用戶請按此放大圖表

2支同在歐聯躋身4強的英超球隊，周六英足盃四強在溫布萊球場對壘。爭取做四冠王的曼城周三才火併完多蒙特，比對手車路士少一天休息，勢必大輪換下用近期狀態一般的副選，要破對方穩健防線未必樂觀，因此這場「雙藍會」看好車仔90分鐘內立於不敗之地，受讓半/一推介下盤。

文：盧卡東尼

車路士與曼城都分別在周中歐聯過關，擦亮英超旗號令4強有2支來自該國的球隊。車仔周二赴中立場西維爾再戰波圖，雖然以0:1落敗，但2回合仍贏2:1晉級；曼城就在一天後造訪多蒙特，結果與首回合賽果一樣，又是菲爾科頓建功替球隊「雙殺」這支德甲球隊。不過，2隊在歐聯4強不會碰頭，分別會鬥皇家馬德里與巴黎聖日耳門，但在英足盃戰線，就要互相廝殺爭奪決賽席位。

杜曹領車仔多保清白身

車路士在英足盃八強淘汰錫菲聯過關，而自杜曹執教後，這兩圈比賽都未有失球。當然，車仔的穩健防守不只限於這項盃賽，至今杜曹領軍18場，有13場比賽都保持清白之身，而且除早前在國際賽期後的英超一時失手，大敗給西布朗2:5，另外有失球的四場比賽，都沒有單場失多於一球。況且，藍戰士目前後防齊整，杜曹或會在今戰輪換，但對波圖一戰未有出賽的兩名中堅安達斯基斯坦臣及葛特蘇馬，近期有份出場都表現不錯，尤其前者在杜曹的三中堅陣式下，表現比林柏特時打雙中堅穩，球隊目前也只得高華錫一名上陣成疑的傷兵。

曼城整體實力當然強於車路士，但論近期狀態，好像沒有對上3至4個月突出，未知是否四線作戰下開始露疲態，一些今季表現較好的球員如根度簡、祖奧簡斯路甚至馬列斯，狀態都稍有下滑，兩回合鬥多蒙特，其實都贏得不夠清脆，甚至頗多時間出現「老鼠拉龜」情況。

曼城下滑副選狀態一般

不過，領隊哥迪奧拿會在周中經歷激戰後作輪換，而且因為時間上比車路士休息少一天，加上本身板凳深度比較足，輪換可能會比車仔較大規模一點，史達寧、加比爾捷西斯、班捷文文迪及拿樸迪等，都有機會正選上陣，但這些副選事實上狀態一般，要記得上輪聯賽敗給10人應戰的列斯聯，以上球員就大部份有份擔正。

翻查往績，曼城上一次在溫布萊與車仔硬碰，就是18/19球季的英聯盃決賽，最後曼城也要踢至互射12碼階段才捧盃而回。考慮到車仔近期防守不錯，今戰或可擋得住進攻有點失色的曼城，而且前線可能會用上基奧特來衝散對方後防，受讓可捧之餘，波膽1:1或博車仔贏2:1，也不失為一個選擇。

賽制 ：若在90分鐘內打成平手需加時，如加時再和，則互射12碼決勝。