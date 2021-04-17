韋斯咸周六對紐卡素，因後防連續出現失誤兼上半場已經少踢一人下，作客以2:3不敵喜鵲，3場不敗走勢告終之餘前四位置亦隨時不保。

開賽早段雙方互有攻守，不過以主隊紐卡素的攻勢較為入肉，戰至36分鐘，喜鵲的巴西前鋒祖連頓在中圈位置搶走奇治戴臣的腳下球，戴臣情急之下將前者鏟跌，不過紐卡素的辛特麥斯明繼續盤球快攻，這位法國前鋒帶入禁區後射遠柱，射門雖然軟弱無力，不過回防的伊沙迪奧普解圍時卻意外將皮球撞入網，紐卡素領先一球。球證及後向犯規的戴臣出示第二面黃牌，令韋斯咸落後下少踢一人。

4分鐘後，紐卡素一次角球攻勢，馬特列治開出右路角球，韋斯咸門將法比安斯基接球時竟然在毫無壓力下甩手，被門前的祖連頓輕鬆射成2:0完半場。紐卡素領先兩球之下退守，令韋斯咸下半場獲得不少追攻機會，終於到72分鐘，伊沙迪奧普接應右路傳中頂槌頂入成1:2，算是將功補過。到77分鐘，施亞蘭奇勒禁區內犯手球被罰12碼，韋斯咸由連格主射入網扳平。

領先兩球下被追平的紐卡素如夢初醒，隨即加強攻勢，終於在82分鐘由祖爾韋洛克接應馬特列治的左路傳中頭槌破網。最終韋斯咸功虧一簣以2:3不敵紐卡素全失三分，而紐卡素今場贏波後，已經領先第17位的富咸9分，護級形勢大好。

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