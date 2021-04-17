【車路士0:0曼城】

17分鐘，薛耶治傳給右路的列斯占士，占士傳中，尾柱的芝維爾第一時間抽射柱邊出界。

【車路士0:0曼城】

9分鐘，加比爾捷西斯禁區外的燙射，阿列沙巴拿加接實。

【車路士0:0曼城】

6分鐘，迪姆華拿接應長傳後，傳中給薛耶治近射破網，但旁證指華拿越位再先，入球無效。

【車路士0:0曼城】

上半場開波！

陣容短評：車路士繼續以三中堅陣式應戰，鋒線上由迪姆華拿擔正；曼城方面輪換意味較重，菲爾科頓和根度簡先列後備，由史達寧、加比爾捷西斯和費倫托利斯合作攻堅。

車路士正選陣容（3-4-3）

門將：阿列沙巴拿加

後衞：艾斯派古達、堤亞高施華、魯迪格

中場：列斯占士、佐真奴費路、尼高路簡迪、芝維爾

前鋒：薛耶治、迪姆華拿、美臣蒙特

曼城正選陣容（4-3-3）

門將：薩克史提芬

後衞：班捷文文迪、拿樸迪、魯賓戴亞斯、祖奧簡斯路

中場：奇雲迪布尼、費蘭甸奴、洛迪卡斯簡迪

前鋒：史達寧、加比爾捷西斯、費倫托利斯

周六英足盃，有兩支同樣躋身4強的英超球隊對壘，爭做四冠王的曼城在在溫布萊球場與車路士火拼。

車路士與曼城都分別在周中歐聯過關，周二出擊的車路士較曼城有多一天的休息時間，領隊哥迪奧拿會在周中經歷激戰後作輪換，輪換可能會比車仔較大規模一點，史達寧、加比爾捷西斯、班捷文文迪及拿樸迪等，都有機會正選上陣。

車路士自杜曹執教後在兩圈賽事面對班士尼和錫菲聯都能順利過關兼保持不失，球隊目前也只得高華錫一名上陣成疑的傷兵，預計球隊繼續會以三中堅陣式應戰，並由佐真奴費路和尼高路簡迪出任中場。

賽制 ：若在90分鐘內打成平手需加時，如加時再和，則互射12碼決勝。

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