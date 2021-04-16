車路士最強防中尼高路簡迪近兩季常因傷影響上陣機會及表現，但剛剛周中對波圖一仗踢足全場獲領隊杜曹大讚，在另一中場高華錫受傷下預計再擔正，與對方悍將根度簡短兵相接，比拼誰更硬。

簡迪近兩季受傷患影響，上陣場數受限，而今季在4條戰線上陣39場，僅26場正選，很大程度與同位置有佐真奴費路及高華錫兩位競爭對手有關係。不過，高華錫最近受傷，因此剛踢完對波圖的歐聯八強次回合一仗，簡迪再獲正選，也是這位國際賽期後一度腿筋拉傷的防守中場，首次踢足全場。

對於他的表現，杜曹賽後謂：「他太難以置信，有他就好像多了一個半或兩個球員在場上。他可以搶到很多控球權，同時給人信心，我覺得踢完這場比賽，他的感覺回來了。」事實上，簡迪今季較早前也有另一場代表作，就是歐聯16強次回合淘汰馬德里體育會，全場走上走落，彷彿任何位置都見到他身影，而且在比賽尾段曾狂奔70米幫助策動反擊入球，賽後獲選全場最佳球員。

簡迪狀態慢慢回復，而曼城陣中也有位「氣袋」可和他相提並論。同樣也是防中出身的根度簡，今季變成入球機器，各項賽事累計16球是全隊入球最多一人，但他並沒有因插上進攻而忽略本份，照樣會回後追截對手，領隊哥迪奧拿早前才讚這位被他改造的愛將：「他是那種一切以大局為重、球隊至上的人，當然他現在還能入球和助攻，但他一直都是那個他，我很高興他現在終於獲得大眾認同。」

文：盧卡東尼