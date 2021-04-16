南非變性跑手薩美亞表示，無意參加今屆東京奧運的女子200米項目，並表示會盡力爭取廢除國際田聯規定跨性別運動員除低睾丸激素的命令。

薩美亞周四在南非錦標賽的女子5,000米項目以15分42.28秒造出個人最快成績，惟仍未達至東京奧運的參賽資格。由於世界田聯已下達命令，規定跨性別運動員必須降低體內的睾丸激素，才可以參加400米至1英里項目，因此曾經奪得倫敦和里約奧運女子800米金牌的薩美亞、將無法在今屆奧運尋求衞冕。

薩美亞表示，由於自己的爆發力已經不如以往，擔心肌肉無法承受短跑項目，因此她無意參加今屆東京奧運的女子200米項目。在世界田聯的禁令下，預料這位30歲跑手今屆會積極爭取5,000米項目的參賽資格。薩美亞又表示已經向歐洲人權法院作出申訴，不過預料在奧運結束後才有結果。

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