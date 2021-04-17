艾比迪（Joel Embiid）周五攻入36分，並搶下14個籃板球，協助76人作客以106:103力挫快艇，終止對方的七連勝強勢。

除了艾比迪光芒四射外，哥斯馬（Furkan Korkmaz）今仗亦為76人貢獻了18分，包括射入五個三分球，賓西蒙斯（Ben Simmons）有12分、9個籃板球6次助攻、2次偷球及2次封截的全能表現，丹尼格連（Danny Green）則有11分及7個籃板球，協助球隊連贏四場。

尼納特（Kawhi Leonard）因為右腳受傷，連續第四場休戰，保羅佐治（Paul George）在缺少了這位好柏檔的支援下，獨力攻入37分，並摘下9個籃板球，P柏德遜（Patrick Patterson）取得個人今季新高的18分，馬卡斯莫里士（Marcus Morris）也有15分進賬。

快艇主教練路爾（Tyronn Lue）透露，尼納特的傷勢已有好轉，但球隊傾向採取謹慎保守策略，不會急於要他復出上陣。

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