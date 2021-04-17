日本傳媒報道，國際奧委會（IOC）會長巴赫計劃在下月訪問日本，出席東京奧運火炬傳遞活動，並將與日本首相菅義偉等官員會面。

《共同社》引述消息人士報道指，巴赫將會出席5月17日在廣島進行的火炬傳遞活動，翌日又會在東京與菅義偉會面，以確保在武漢肺炎疫情仍然嚴重的情況下，日方能夠安全地主辦今屆奧運與殘奧。

巴赫對上一次訪日，是在去年11日，據報他今次除了跟菅義偉會面，亦會與東京都知事小池百合子及東奧組委會主席橋本聖子會面。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波