英格蘭今周以兩場英足盃四強戰最為矚目，不過部份英超賽事也份量十足，周日倫敦打吡，由阿仙奴主場對富咸，阿仙奴剛於歐霸盃大勝晉級，蘋果星級名家丘建威相信，兵工廠可以乘勢擊敗富咸，讓半/一捧上盤。

「丘仔」覺得阿仙奴鬥富咸會相當有趣。阿仙奴今季英超表現令人失望，其實這支北倫敦強豪在多名主力球員受傷的情況下「被迫」派出多名年青小將上陣，表現反而更好。他認為領隊阿迪達應該多重用布卡約沙卡、伊美路維、加比爾馬天尼利、基蘭泰亞尼等多達半支球隊的初生之犢，相信將來他們將可成為獨當一面的球隊主力。富咸如今排在聯賽榜第18位，距第17位紐卡素有6分之差，加上球隊上個月表現突然回落連負四場聯賽，中斷早前不敗走勢之餘；也令到護級形勢非常險峻，相信球員及球迷也感到相當洩氣，今仗預計再一次後勁不繼再度全失三分而回，撐兵工廠上盤。

西甲冠軍形勢緊湊，三強馬德里體育會、皇家馬德里及巴塞隆拿，分數只相差2分，「西甲專家」鄭兆聰覺得，志切重奪西甲冠軍的馬德里體育會，上仗作客遭貝迪斯逼和，保住一分後，反壓皇家馬德里重返榜首，可是球隊仍受傷兵問題影響，周六主場對榜尾的伊巴，雖然贏面壓一，但不易大勝，所以敲小勝，推介「讓球主客和」「和局」。

譚拔士今周繼續推介英冠比賽，今季英冠已到最後倒數階段，他覺得次席屈福特要追趕榜首諾域治應該不可能，但就會盡快搶到足夠升班的分數，周六作客盧頓，以近8仗7勝1和的佳績，加上中游的盧頓，目前排在第13位，餘下賽事猶如已是例行公事，所以推介屈仔全取3分捧客W。

蘋果星級名家今周推介

名家 推介

譚拔士 星期六27屈福特勝(1.61)

丘建威 星期日21阿仙奴(上)(2）

鄭兆聰 星期日37馬德里體育會和[-1](3.15)

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