標準流浪周日下午三時在斧山道運動場上港超聯，力求擊敗榜尾冠忠南區，以保住爭入前四的希望。

流浪上場面對東方，戰至完場前因防守犯錯而被逼和2:2，痛失兩分，近五場不勝，戰績為三和二負，目前九戰八分守在第六位，尚餘五場，數字上仍有機會追上前四，而要爭前四首要是此戰全取三分，以繼續向理文及愉園等前四對手施壓。

這支老牌球會上場變陣，盧均宜改踢中場，以支援林嘉緯，中場控制及組織能力有明顯提升，而林嘉緯表示上場變陣效果不俗，惟青年球員需提升心理質素。流浪首循環作客以3:3逼和南區。

南區上場幾經艱苦，靠前鋒夏志明完場前建功，以3:3逼和愉園，搶回一分，但復賽至今未勝，現九戰六分排榜尾。主教練兼球員列文賽前表示球隊有能力入波，但接連領先下失波，說明必須改善防守，而流浪近仗已證明實力，此戰肯定不易應付。中場柏度因傷倦勤，而唐道碧及許宏鋒將復任正選。

至於同日另一場，10戰16分的天水圍飛馬於下午5時30分在元朗大球場迎戰晉峰，力爭三連勝，以進一步確保其前四席位。飛馬上場憑巴西快馬達施華連中三元反勝理文，取得重要勝仗，主教練郭嘉諾賽前表示：「晉峰有拼勁，也放膽搓波，茹子楠有個人盤扭能力，故不可以輕敵，但基斯停賽影響甚大，而劉學銘、陳靜謙及胡晉銘要準備好。」第七位的晉峰擊敗愉園及流浪後，近三場全敗失11球而零入球，九戰得六分，而此戰可望有巴西快翼費利蒲薩傷癒復出，且看能否助球隊止跌。

港超聯周日賽程

開賽時間 對賽球隊 場地

3:00pm 標準流浪[6] vs冠忠南區[8] 斧山道運動場

票價:$60及$20(長者及學生票)

5:30pm 天水圍飛馬[3]vs晉峰[7] 元朗大球場

票價:$80及$30(長者及學生票)

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