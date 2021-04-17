掛靴三年的前英格蘭國腳祖高爾近日為過波癮「復出」，他周末為英國一支非聯賽球隊Belstone FC落場比賽，這位39歲的前車路士球星最後幫球隊贏波，仲引來現場一陣哄動。不過不知道是否太耐沒比賽，祖高爾竟然連最基本的波boot都忘了帶，他就笑言下次會提醒自己。

踢過韋斯咸、車路士和利物浦等多支英超球隊的祖高爾，2018年在美國第二級別聯賽球隊坦帕灣暴徒掛靴，退役三年後他已略現老態，髮線向後移之外，其鬍子也變得斑白。不過寶刀未老的他為非聯賽球隊Belstone FC踢俗稱「周日聯賽」（Sunday League）的業餘聯賽，腳法無生疏的他令完全駕馭對手，雖然他沒有入球，但最後都協助球隊贏了2:1，他的朋友和球隊領隊甚至邀請他踢盃賽。

業餘聯賽出現昔日的英超名將，引起當地一陣哄動，據指現場有不少人圍觀及歡呼。祖高爾賽後亦在ig高興分享今次的比賽經驗，為自己「封了塵」的身體來個打掃，雖然今次竟大頭蝦忘帶戰靴，但他似乎暗示自己好快會有下場比賽：「總是很喜歡落場踢波，真的要跟感謝Aaron（其友人）和Belstone FC周六讓我再次比賽，很高興再感覺到年青，今次的周日聯賽對我有很大幫助，急不及待想再有下場比賽，如果你們歡迎我踢，我定會記得攜帶自己的戰靴。」

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