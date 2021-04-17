據中國傳媒報道，亞洲足協（AFC）計劃由明年開始再次更改亞冠盃的賽事編制，將今屆的40隊參賽名額減至32隊，並會維持今季的賽會制作賽方式。

據報道指，AFC現時正向協會會員徵詢關於亞冠盃舉行方或的意見，據悉AFC方面屬意明年繼續以賽會制代替原本的主客制作賽方式，雖然賽會制方式勢必減低賽事受關注的程度，不過在武漢肺炎疫情仍未明朗之下，AFC亦不得不採取這個方式以確保賽事能夠順利舉行。

另外，今屆亞冠盃的參賽隊伍由往年的32隊增加至40隊，不過由於現時部份國家因為國內疫情問題，無法擔任賽會制的承辦國，因此AFC有意在明年開始重新將參賽隊伍減到32隊，並計劃將40隊賽制推遲至2025年實行。

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