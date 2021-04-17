「泥地王」拿度周五在蒙地卡羅網球大師賽，意外以2:6、6:4、2:6不敵俄羅斯球手魯布列夫，八強出局。

貴為11屆蒙地卡羅大師賽冠軍的拿度，今仗共有七次發球雙錯誤，第二發球得分率更只得42%，令魯布列夫有機可乘。「因為某些原因，我的發球出了問題，我也不知道為甚麼，因為訓練時並沒有問題。我今仗的發球簡直是一場災難，對比賽的其他部份亦產生了影響。」拿度說。「當面對魯布列夫這樣優秀的球手，如果表現欠佳，你就應該落敗，這是很簡單的分析。他今場的發揮很好，比我更值得獲勝。這位世界排名第三的西班牙球手又指，希望能在下周展開的巴塞隆拿公開賽重回正軌。

魯布列夫在八強的對手，將會是挪威的魯特。22歲的魯特在另一場八強賽事，以6:4、6:3淘汰19年冠軍霍尼利。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波