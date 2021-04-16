球迷始終係球會嘅米飯班主，講到忠心熱血，日本球迷就真係全世界數一數二，而澳職球會就識玩溫情。好似周中場澳職紐卡素噴射機對珀斯光輝，噴射機眼見之前科夫斯港水災嚴重，所以特別安排呢場波去喺嗰度踢，門票收益仲捐晒去賑災，出錢又出力，好心就會有回報，噴射機就1:1逼和光輝，終止七連敗。另一支澳職球會威靈頓鳳凰，有一位女球迷之前因為划船意外搞到昏迷，鳳凰就公開搞咗個眾籌，希望幫佢籌到50,000澳元醫藥費，唔使兩日已經爆額，透過好人好事嚟建立球會同球迷關係。

當然踢好波先係最簡單直接取悅到球迷，墨爾本城就貫徹呢個做法，踢法主攻進取，上場作客FC悉尼，受制對手嚴密防守加上拖慢節奏，都可以惡劣環境下逼和1:1，其實補時階段更加有球單刀，好運啲直頭可以反勝，捱過連續三場作客之後，墨城終於可以返去主場，以今季主場六場波全部都有波入，星期六對手更加係同市嘅勝利，如果大家記性唔錯，一定記得上個月墨城作客都怒炒6:0，當時勝利嘅陣容仲比家陣完整。勝利上場雖然反勝噴射機，只係對手實力更加差，墨城打吡戰一向唔留手，想分頭好啲就要「讓球主客和」[-2]嘅「主勝」。

星期六澳職其實都有唔少選擇，榜首中岸水手就作客西部聯，講真水手實力唔屬爭標分子級，去到季中體力消耗，踢法又冇咩大變，戰績一定下滑，不過西部聯戰績又係好反覆，兩軍互無把握，都係揀個「主客和」嘅D。

另外FC悉尼下星期日就登場，主場對阿德萊德聯，FC悉尼就習慣贏一球就睇定嚟食，阿聯近期防守力麻麻，繼續敲FC悉尼贏一粒，要「讓球主客和」嘅「和局」。

文︰牽牛

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