爵士周五雖有主將米曹（Donovan Mitchell）在第三節初段扭傷足踝退下火線，但最終仍以119:111擊退作客的溜馬。

米曹在第三節尚餘大約8分30秒，在後場跳起嘗試封截對方的長傳，但落地時扭傷足踝，被迫退下火線。他全場上陣21分鐘15投7中，包括在三分線外7投3中，以及射入5個罰球，合共取得22分、4個籃板球及交出2次助攻。X光檢查顯示米曹的傷勢並無大礙，但仍要等待磁力共振檢測結果，才能確認情況有多嚴重。

「看到隊友傷出當然難受，特別那是米曹，他對我們相當重要。米曹是我們的動力泉源，我對球隊在他傷出後的表現感到自豪。」今仗有10分及10次助攻的爵士控球後衞干尼（Mike Conley）說。

B保丹奴域（Bojan Bogdanovic）是役攻入爵士全隊最高的24分，後備上陣的卡拉臣（Jordan Clarkson）有18分進賬，高拔（Rudy Gobert）也有13分、23個籃板球及4次助截。

溜馬方面，拿維治（Caris LeVert）有24分斬獲，D沙邦尼斯（Domantas Sabonis）有22分、15個籃板球及7次助攻，但全隊的整體投射拿中率只有39%，遠遜於主隊的48.3%，籃板球數目亦被拋離43:56，最終以8分之差落敗。

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