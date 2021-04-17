周五新一季的美國職業足球聯賽開鑼，首日上演兩場比賽，其中19年總冠軍西雅圖海灣者坐陣主場立迎戰明尼蘇達聯。在7,000名球迷回歸球場吶喊助威之下，主隊有秘魯前鋒雷迪亞斯梅開二度下，以4:0大炒對手，旗開得勝。

新一季美職回歸，連帶球迷亦回歸。雖然近期美國疫情有所放緩，但每日仍有過6萬宗的新增確診個案，不過亦無阻球迷入場為愛隊打氣的心。海灣者在月初公佈，開季的首五場主場將招待7,000名球迷入場，不過亦要嚴格遵守戴口罩、座位分隔，保持6呎的安全距離，甚至場內光顧餐飲亦只准用無現金交易方式的防疫規定。

未知是否受球迷回歸影響，海灣者全隊上下亦踢得非常落力，雖然上半場雷迪亞斯的12碼被明尼蘇達聯門將基亞撲出。不過易邊再戰僅4分鐘就有巴西中場祖奧保羅米羅離門20多碼窩利抽射網開紀錄。此後上半場宴客的雷迪亞斯於70及73分鐘連入兩球，助海灣者拉開至3球，86分鐘再有費迪蒙迪路接應傳中撞射埋齋，以4:0大炒對手開鑼戰旗開得勝。

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