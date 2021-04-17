周六於旺角大球場上演的「亞協盃前哨戰」，主場的東方龍獅在半場落後兩球的情況下，最終以3:2反勝理文，聯賽「雙殺」對手，保持爭標希望。有傳因賽期緊密而取消第三循環賽事，東方主教練李志堅賽後指，不能理解為何要取消第三循環。

作客的理文甫開賽就猛烈搶攻，翼鋒基華尼頓2分鐘就在禁區頂射地波入網，兩循環對東方都為理文火速開紀錄；理文在14分鐘再由一次左路漂亮組織，由余沛康傳予倒戈的李康廉射入，領先2:0。

落後兩球的東方在15分鐘更有艾華度傷出，他們在22分鐘有費蘭度博到12碼，但這位前香港足球先生親自操刀被袁皓俊救出，理文半場領先2:0。

東方下半場即換入林恩許及傷癒的鍾偉強，後者在50分鐘即交出助攻，傳中予辛祖頂成1:2。57分鐘，鍾偉強亦建一功，東方追成2:2平手。

之後兩隊互有攻守，基華尼頓錯失一次門前良機，埋下輸波伏線。87分鐘，費蘭度接應傳中頭槌攻門被救出，他再補射得手，助東方以3:2擊敗理文。

東方傷兵滿營，教練李志堅賽後表示：「今日很多落場的球員其實未完全準備好，有些球員嘗試帶傷上陣，艾華度就證實不行了，利馬、盧卡斯也未準備好。杜度後備落場搏一搏，幸運地沒有受傷完成賽事。」東方賽後落後多踢一場的傑志6分，李續說：「分數上傑志算是失少我們3分，但他們的分數已到手，我們尚要贏到才算3分。」問到第三循環，李表示：「我不覺得要取消，跑400米賽事，跑了300米就停，好像有點問題。長期我們已習慣七、八日踢三場，第三循環只是多了三場，為何不能安排呢？」鍾偉強就表示，手術過後只隨隊操練一周，狀態不足，感謝教練信任。

理文球員賽後相當失望，主教練陳曉明指：「我不敢相信，兩場出現同一情況，上半場踢得好，領先，但下半場很快失球。教練負上最大責任，我不想批評球員。我不能接受，接受不到自己，也接受不到這個情況。球賽很多事都做得好，入球很清脆，對手打法我們很清楚，最後也是同一問題，斬入來，頂頭槌，所有事都在預計之內，但同一情況，事情仍然發生，我作為教練，這是我的責任。我不知球員如何想，但我想落場踢，就算被踢斷腳，也不能讓這事情發生。」

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