破天荒兩屆西班牙盃決賽在同一個月內上演，畢爾包在月初飲恨後，周六迎來第二次爭盃機會，與巴塞隆拿爭逐錦標。畢爾包近況欠佳已連續六仗未能取勝，不過在決賽預計雙方都會踢得謹慎，今場未必會出現太多入球，捧「入球大細」[2.5球]的「細」。

受疫情影響19/20球季西盃決賽，延至今月初才上演，畢爾包0:1不敵另一巴斯克球隊皇家蘇斯達失盃。前者在今季盃賽繼續有好表現一路晉級，今次決賽對手是實力更強的巴塞隆拿，而比賽地點同樣是位於塞維利亞的中立場。

畢爾包近況欠佳，除了在西盃決賽輸波，最近五場西甲亦未逢一勝，合共6場比賽僅入3球，佔半數未能攻破對手大門，進攻火力欠佳；另外防守尚算可以，近5場共失3球。而巴塞方面，相信對這場決賽會相當重視，球隊早前已在歐聯16強出局，上周西甲國家打吡不敵死對頭皇家馬德里，爭逐聯賽冠軍的機會又打上折扣，因此定必希望能拿下這盃賽錦標。

巴塞今場能以強陣出擊，除了安素法迪及菲臘比古天奴等長期傷兵外，美斯等主力皆可候命。儘管巴塞已連續12場能攻破對手大門，不過來到盃賽決賽，畢爾包勢穩陣先行先求穩守，今場難望出現大手交易賽果，捧「細」合理。

賽制 ：若在90分鐘內打成平手需加時，如加時再和，則互射12碼決勝。

文：何西