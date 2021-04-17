周五德甲獨腳戲，次席的RB萊比錫主場迎戰中游份子賀芬咸。上周榜首拜仁慕尼黑失分，今仗萊比錫贏波的話可在多賽一場下追至落後兩分，然而今仗卻延續萊比錫今季攻力疲弱的弊病，攻足全場仍然無收穫，最終被悶和0:0，錯失追近拜仁機會。

未踢今仗之前，萊比錫以5分之差落後榜首拜仁，但近期拜仁傷兵滿營，加上今輪要作客惡鬥三哥禾夫斯堡，絕對有機會繼上周後再失分。可惜今季球隊自前鋒迪姆華拿離隊後，攻力大受影響。今季萊比錫射門多達12次，可惜只得兩次中框，全場最有威脅埋門應為隊長沙比薩63分鐘禁區外左腳勁射，賀芬咸門將奧利華包文已經投降未有反應，可惜射門柱邊出界。

補時6分鐘，後備入替的萊比錫前鋒尤素夫保臣接應角球升頂破網，以為絕殺成功之全取三分，可惜VAR指保臣的頂波後皮球省中右手再入網，球證翻看慢鏡後判罰手球並推翻入球，最終只能悶和賀芬咸0:0。

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