連敗的理文周六下午3時在旺角大球場上演的港超聯前列大戰鬥東方龍誓打翻身戰，以保住爭標機會。

今季志切爭標的理文近期表現及戰績同樣未如理想，前仗兩球不敵傑志，上場對天水圍飛馬先勝後敗，目前9戰12分守在第4位，如想保住季後賽爭標組席位，此戰不容有失。

不過，理文近期除稍欠球運外，防守也不穩，尤其應付反擊，相信主教練陳曉明將針對球隊近期的問題作出針對性改善，希望可在這場許勝不許和的賽事能夠重回勝軌。理文季初在首循環力戰下以2:3不敵東方。副隊長顏樂楓上場已復出，此戰將回到正選陣容，以改善防守。

至於東方上周首奪菁英盃，周一返回聯賽對標流浪受傷兵及停賽問題影響，加上欠運，最終靠對手防守嚴重出錯融追成2:2平手，現時10戰19分守在次席，此戰同樣必須搶分，以繼續向榜首傑志壓。

東方守門員葉鴻輝賽前指此戰除是兩隊搶分戰，也是下月亞協盃分組賽對決的預演。他說：「理文目前陣容與早前有所調整，實力不容忽視。我們傷患問題比預期中嚴重，但並非我們能控制的因素。在這個時候，不論是替補球員，還是年輕球員更應該站起來，希望大家謹記自己是有能力為球隊走多一步，無論聯賽最後結果如何，這一季的努力不會白費。」快翼艾華頓、中場利馬及中堅杜度仍有傷，但盧卡斯停賽期復出，將與辛祖及費蘭度合組鋒線，另外，迪高亦可能復任正選。

港超聯周六賽程

東方龍獅[2] vs 理文[4]

時間：3:00pm

場地：旺角大球場

票價：$80及$30(長者及學生票)

[]內為聯賽排名；球迷入場前需填寫個人資料及健康申報表，而球迷可登入以下網址登記：https://www.hkfa.com/covid19/form

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波