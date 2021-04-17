爵士當家球星米曹（Donovan Mitchell）於周五主場鬥溜馬的常規賽扭傷足踝，賽後接受X光檢查初步顯示傷勢並無大礙，隨後他再進行磁力共振檢查，幸好其腳踝沒有結構性損傷，預料休戰數場便可歸隊。

米曹於爵士周五以119:111擊退溜馬的常規賽，在第三節餘8分30秒時於後場跳起嘗試封截對方的長傳，惟他落地時不慎扭傷足踝，要馬上走到場邊捉住教練以平衡身體，及後更需要由隊友攙扶離場。X光檢查初步顯示米曹的傷勢並無大礙，他隨後再接受磁力共振檢查，據ESPN名記Adrian Wojnarowski的最新消息指，米曹的腳踝沒有結構性損傷，在復出前尚要休戰數場常規賽，確實養傷日子仍需有待確實，但外界至少得知其傷勢不算嚴重。

跟米曹於去年季後賽西岸首圈鬥得激烈的金塊新星謝美梅禮（Jamal Murray），上周一已在球隊不敵勇士的賽事中弄傷膝部，其後證實左膝十字韌帶撕裂，需要無限期休戰，今次已是一周內再有球星在臨近季後賽遇到頗嚴重的傷患，慶幸米曹沒有大礙。

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