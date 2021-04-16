衞冕傑志周五在港超聯憑年屆39歲的「黑山伊巴」丹恩奴域首次在港連中三元，助球隊以3:1擊愉園，錄得五連勝，並在聯賽榜擴大領先優勢，賽後領先東方龍獅九分。

力圖再在傑志身上搶分的愉園在旺角場1,635名球迷面前變陣出擊，近況不俗的朱偉鈞擔任正前鋒，羅拔奧度改踢左前鋒，伍家揚、林樂賢及黃浩然復任正選。至於傑志有南韓中堅朴俊烔復出，羅拔圖改踢右後衞，另外，上仗取得球員生涯首球的何振廷續獲傑志主教練朱志光重用，鋒線則續由丹恩奴域拍加維蘭及安永佳。

為傑志上陣10場入10球

愉園早段踢得相當積極，顯出搶分的決心，不斷嘗試給予傑志壓力，惟組織進攻及逼搶明顯遜於對手，比賽過了10分鐘左右，後防線便開始受壓。16分鐘，傑志前鋒加維蘭右路禁區射門被愉園守門員屠俊翹用腳擋出。戰至31分鐘，傑志右路進攻，加維蘭傳中，巴爾拿漏踢，丹恩奴域禁區內控定輕鬆射成1:0。打開紀錄的傑志之後控制戰局，42分鐘前場逼搶成功，加維蘭交右路的基爾頓再傳近柱，丹恩奴域接應撞射成2:0。完半場前，傑志差點拉開比數，只是安永佳在禁區內施射，皮球竟越楣而去，傑志半場領先2:0。

黃浩然為愉園破蛋

易邊後，傑志依然主導戰局，51分鐘，傑志禁區頂得罰球機會，基爾頓主射未能命中目標。四分鐘後，傑志右路進攻，羅拔圖右路底線傳中，丹恩奴域門前輕易射成3:0，年屆39歲的丹恩奴域首次在港演帽子戲法，為傑志上陣10場入10球。（見另文）

愉園之後換入艾迪比帝及簡嘉亨等希望加強攻力，戰至75分鐘，潘沛軒左路罰球交近柱，基爾頓接應頭槌攻門，傑志守門員王振鵬擋到中楣，愉園中堅黃浩然補中，為球隊追成1:3。

愉園餘下時間傾力進攻，76分鐘，羅拔奧度接應傳中頭槌飛頂被王振鵬擋出。愉園在補時階段作最後一擊，米基爾左路攻門無功而還，以1:3落敗。

愉園賽後以10戰9分守在第5位，傑志則以12戰28分，以9分領先少踢少踢2場的東方龍獅。傑志完成此戰後，小休至下月九日始鬥冠忠南區。

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