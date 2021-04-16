剛於歐聯衞冕失敗的拜仁慕尼黑，周六回歸德甲後即迎來硬仗作客三哥禾夫斯堡。拜仁今仗依舊缺少王牌羅拔利雲度夫斯基，前線把握力明顯下滑不少，兩名翼鋒京士利高文及利萊辛尼周中歐聯表現甚差，連場征戰後作客實力分子狼堡，拜仁有機會繼上場聯賽後再失分，禾夫斯堡受讓半/一宜捧下盤。

拜仁早前在歐聯8強2鬥巴黎聖日耳門（PSG），雖然兩回合都比對手製造出更多攻勢，然而缺少了首席射手羅拔仔下，埋門一腳處理甚差，特別是兩名翼鋒京士利高文及利萊辛尼表現飽受外界批評，浪費不少機會。目前拜仁除羅拔仔還有不少傷兵，基拿比、歷卡斯蘇尼、哥倫天杜利素等人料缺陣，哥列斯卡又剛傷癒不久，歐聯大戰後恐如上場聯賽般，改派穆斯亞拿及堤亞高丹達斯等小將上陣，實力進一步削弱，教練費歷克又盛傳與高層不和，季後離隊轉教德國國家隊，軍心更見不穩。

雖然主隊亦有中場麥斯美艾洛特停賽，但其餘主將料能出戰，荷蘭前鋒韋格賀斯近5場多達4場都取得「士哥」，在德甲累積17球，比起拜仁今仗任何一名球員為多，且拜仁在鬥PSG時防線出現很多漏洞，料難保清白之身，較難開出上盤。

同日慕遜加柏主場迎戰法蘭克福，兩軍都正為來屆歐洲賽席位而戰，前者自歐聯出局已3場不敗轟入7球，後者近期亦錄得3連勝狂入11球，加上2隊近2場都有失球，料今仗是一場的入球騷，「入球大細」中位數[3/3.5球]宜捧「大」。

文：尊嘉