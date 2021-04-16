去年12月有線新聞部人事大變，連同裁員、調職及辭職者在內牽涉近百人，五月過去，一眾「舊有線人」各散東西，互有發展，例如陳漢威昔日於體育組的拍檔林普斯活躍社交網站，偶於港台參與製作和採訪，出身《新聞刺針》的楊量傑則著作《我的刺針記錄》，記錄十年傳媒生涯點滴。

有線裁員過後，有人轉換航道，有人留守傳媒，有人另有搞作，如陳漢威同屬體育組的林普斯過去以報導鬼馬見稱，他離開有線後不時於港台參與製作，偶爾採訪體育賽事外，又為廣播劇作剪接，此外，他積極開拓社交媒體，不時於Facebook專頁發帖分享近況和發表對體育新聞的看法，近日更一展歌喉，於Facebook直播街頭演唱，展現體育人的另一面。

體育組以外，備受觀眾支持的有線中國組去年總辭，今年一月10名成員加入網媒《眾新聞》成立中國組，並於三月再次亮相觀眾眼前。有線另一王牌節目《新聞刺針》全組被裁，該組前首席記者楊量傑離職後投入著作《我的刺針記錄》一書，記錄其傳媒生涯起跌和採訪經驗心得，此書現正預購，預計六月將出版問世。

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