【名家足路】

志切重奪西甲冠軍的馬德里體育會上仗作客遭貝迪斯逼和，保住一分後，反壓皇家馬德里重返榜首，可是球隊深受傷兵困擾，明日返主場對榜尾的伊巴可敲小勝的「和局」。

本周西甲因要讓路給今晚西班牙國王盃決賽畢爾包對巴塞隆拿，八場賽事安排於明日上演，而周日賽事焦點相信是落在榜首馬體會對伊巴的「首尾戰」；馬體會2月中連續2場對中游的利雲特交出1和1負後，球隊在季尾階段陷入低潮期，還受傷兵及停賽影響。

前仗作客不敵西維爾後，馬體會上輪作客貝迪斯續有首席射手蘇亞雷斯倦勤，但開賽初段由恩歷克卡拉斯高開紀錄，以為可重回正軌，怎知被主隊的基斯甸泰路不久後撞射扳平，易邊後還有祖奧菲歷斯傷出，目前可供教練施蒙尼選用的前鋒僅餘安祖哥利亞及恩歷克卡拉斯高。

洛蘭迪復出解燃眉之急

據報，祖奧菲歷斯扭傷足踝，要休戰10日，但經過約一星期治療後，此戰會否紮住上陣，要臨場才有分曉，惟基本上已可肯定陣容不整。此戰賽前唯一好消息是西班牙國腳中場馬高斯洛蘭迪停賽期滿復出，到底施蒙尼會否繼續安排他擔任右中場，還是推前以支援安祖哥利亞，這要臨場才明朗，而目前可以肯定，此刻的馬體會是求分多於求球數。

馬體會對手伊巴，踏入下半季表現未有起色，自年初主場贏過CF格蘭納達後便未有再嘗勝果，並已跌至榜尾。雖然伊巴戰力有限，但勝在鬥志不俗，季內甚少以大比數落敗，故此戰吼馬體會「讓球主客和」的「和局」最合。

同日貝迪斯續在主場對華倫西亞也可看高一線；前者上輪逼和馬體會之餘，也進一步展示出該隊的戰力及信心隨着戰績改善而提升，看來達成取得來季歐洲賽資格的目標不遠，此戰賽前有不少好消息，古亞達度及保查艾利斯亞斯傷癒，在主力復出下，留在主場對有麥斯高美斯停賽的華倫西亞，有力重回正軌。

文：鄭兆聰