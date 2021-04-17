意大利艾米利亞羅馬涅站周六進行排位賽，平治車隊的咸姆頓贏得他今季首個桿位，他在Q3做出全場最快的1分14秒411。而紅牛車隊的佩雷斯和韋特本分別以慢0.035秒和慢0.087秒包辦第2和第3位。

在周五兩節練習賽中，平治車隊的保達斯都做出最快時間，不過，在第三節練習賽中，紅牛車隊的韋特本就做出全場最快的1分14秒958，諾里斯和咸姆頓分別排在第二和第三位。

到排位賽Q1，甫開始就出現紅旗，艾法托利的日本車手角田裕毅失控撞牆，車身損毀嚴重，角田亦需到醫療車檢查身體。這節平治車隊繼續交出好表現，保達斯造出全場最快的1分14秒672，咸姆頓就以1分14秒823排第二，而第三就是韋特本。而「車神之子」米克舒密加和哈斯車隊隊友馬斯賓再次在Q1出局，分別排在第18和19位。

到Q2，紅牛車隊的佩雷斯以1分14秒716做出本節最快，而麥拿侖的諾里斯以0.002秒緊隨其後；第三位則是法拉利車隊的勒卡歷，不過他的隊友辛斯.Jr在今節出局，正賽將會以第11位出戰。

Q3時，咸姆頓交出水準，做出全場最快的1分14秒411，成功贏得他本人今季首個桿位，但第二和第三位就被紅牛車隊包辦，佩雷斯和韋特本分別以慢0.035秒和慢0.087秒周日在第2、3位出賽，今次亦是佩雷斯首次在前排出賽。不過，咸姆頓的隊友保達斯只能排在第八位出賽，或對平治車隊在戰術上較為不利。

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