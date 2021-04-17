意甲羅馬球星基斯史摩寧周五清晨遭三名持槍賊人入屋行劫，他和太太曲琪更被賊人用槍指着頭部，威逼他們打開保險箱，史摩寧最後交出勞力士手錶等總值10萬鎊（約108萬港元）的財物。曲琪周六就在ig發長文痛斥行劫的三名男子，認為他們要三思而後行，即使沒錢都要像個男子漢般，靠努力自己去賺錢。

史摩寧一家在遇劫後仍然猶有餘悸，他太太就在ig發文，首先感謝外界對她們一家的關心，並讚揚丈夫把今次事件處理得很好，但三位男子搶劫的行為就不可原諒：「那些跟那班賊人過着一樣的生活、在凌晨4點闖入我們睡房，並用槍指着我們頭部的人，我會建議他們要三思而後行，好好考慮你生活的選擇，過一些值得令人尊重、知道自己在做甚麼的生活，活得像個真正的男人，而不是像隻老鼠（我知道我侮辱了老鼠）。」

「我猜想你們的生活也過得不容易，但總有其他出路，會有找到幸福快樂的方法，而不是最後讓自己自食其果，我亦肯定他們會！我要事先聲明，任何想再接近我和我家人的人，我們已經再沒有珠寶或手錶，亦不打算再買任何名貴財物！若你看到我們戴上，那大概是假貨，因此遠離我們一點！」

史摩寧一家遇劫時，他的媽媽、姊姊及兩歲兒子都在別墅內，情況危險，三名男子最後掠去約10萬鎊的手錶及珠寶後逃去。史摩寧事後亦在Twitter發文：「我們一家仍在受驚當中，但幸好沒有受傷，希望這班人能找個更有意義的方式去過他們的生活，而不是對他人造成傷害或焦慮。」他的前曼聯隊友拉舒福特亦表示關心：「史摩寧，很擔心你和你的家人，一早起來便看到這宗新聞，我為你感到抱歉，想像不到你有甚麼感受，但我希望你OK吧。」

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