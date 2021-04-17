隨着菲爾科頓的崛起，史達寧今季的上陣時間減少，其正選位置已經被動搖。不過，領隊哥迪奧拿似乎想保持隊內這種良性競爭，希望與兩位翼鋒齊齊續約。

有指哥帥希望與科頓和史達寧齊齊續約，前者18年與曼城續約到24年，當時曾被英國大陽報揶揄將在藍月做多6年後備，但此子今季表現大勇，在球隊有穩定上陣機會外，早前在歐聯8強兩回合對住多蒙特都射入奠勝球助球隊史上第2次晉身歐聯4強，加上這位自家青訓產品是球隊的未來重心球員，曼城希望續約留人亦理所當然。

至於23年和曼城完約的史達寧，有指球會今季本希望和他就繼續談判，但目前周薪為27.5萬鎊的史達寧，竟獅子開大口要求加薪至32萬鎊，令曼城最終決定先置續約談判，到今年夏天再談。事實上，曼城頻頻與陣中主力續約，為未來幾年保持班底增強競爭力。球會今月剛與奇雲迪布尼續約至2025年，這位比利時國腳更不用球會付經理人佣金，續約前還自僱數據分析團隊來判斷利弊。有指26歲的史達寧亦決定不再與經理人合作，與母親自組經理人公司，準備與曼城展開新一輪的續約談判，真是肥水不流別人田。

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