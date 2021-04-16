上月行家每次相聚，碰頭總問「有冇睇《晚吹》？」電視節目揭秘體育傳媒繪形繪色，以往傳媒界的工作辛酸於有線前助理採訪主任陳漢威心中如過眼雲煙，去年12月離開舊東家後，他稍稍休息又重出江湖，三月協助家人打理於旺角新開張的咖啡店，即使短暫棄筆從廚，身在陌生飲食業的他依然心懷體育志願，冀回歸體育界的懷抱。

記者、攝影：洪量丰

上次訪問陳漢威不過是去年12月有線「地震」之後，當時他表示將休息一輪再思前程，四月不見，無料到再見阿威時，他卻在餐廳中走走糴糴，時而招呼特意前來捧場的朋友、時而幫忙出餐、時而處理客人查詢，忙得不可開交，時至傍晚，拍攝的食物早已放涼，餓腸轆轆的他接過便吃，仰天笑說，「今日破紀錄，成六點先食第一餐。」論記者轉型挑戰，咖啡店開業短短一月，阿威已心中有數：以往家人於旺角大球場經營小食店，他偶爾落場協助，近日他們改於旺角鬧市開咖啡店，胞弟邀請他幫忙打理，於體育界打滾十多年的他坦言自己於飲食業是「零」，曾經卻步，「以前係有幫手，無搞亂檔已經好好，但要切實去策劃，就係未夠班。」

過往他撰稿、報導、審稿從容自在，鎮定指揮，但傳媒經驗落到同樣分秒必爭節奏明快的餐廳，卻是得物無所用，惟有如白紙般重頭學起每事問，「我係沮喪級，沖完杯咖啡唔滿意，有時拉花散咗，要沖三杯先得，但後面有10杯等住我要沖。諗返就好似我06年新人去德國世界盃，做直播時隻手係咁震。」體育人終究還是體育人，問他如何形容自己的經歷，他自言似飛人保特轉踢足球，「佢走去踢波，其實只係學，佢係跑得快，但實際都唔係呢個範疇，好似一隻雀仔去游水咁。我強調返，體育界嚟講，我係未去到保特嘅水平。」

《晚吹》談傳媒講心不講金已是人所皆知的舊聞，阿威於傳媒打滾16年，花心機投入每一報導，他指轉行後始發現，舊時不問回報全情投入的心態難以應用於商界，「超多體壇人士開cafe做生意，但真係好困難，以往我哋不問收入付出，就係為咗做好件事，但出嚟做生意唔可以，我哋要講求成本效益，思維要改，如果蝕晒錢捱唔到，一個月就要同大家講拜拜。」

商界傳媒界大不同，相較於飲食業新手上路，一手船牌、滑雪、體適能、健身教練牌的阿威於體壇「百足咁多爪」，心裡還是渴望能重操故業，趁東奧來臨再以傳媒身分貢獻體壇，「自己打算都係等疫情好返，睇下可以點報導奧運，我梗係想不問回報飛去日本，但有難處，我認識咁耐有人脈，睇吓做唔做到咩報導畀香港觀眾睇，又或者做主持、幫手策劃咁。」

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