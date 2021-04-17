就在周五熱刺出戰之前，英國傳媒就公開曼聯中場保羅普巴的訪問，當中提到昔日紅魔領隊，現時熱刺主帥摩連奴是一個「喜歡與球員作對的教練」。而周五比賽後摩佬的回應亦肯定成為傳媒焦點，不過摩佬就表簡單表明，自己沒有興趣知道普巴說甚麼，亦毫不在乎。

近日普巴在專訪中提到自己與蘇斯克查及摩連奴兩任紅魔主帥的相處，直指蘇B不會與球員作對，亦不會讓球員感到自己好像不存在或不重要，更表示自己曾和摩佬關係非常友好，但第二天你就不知道發生甚麼事。周五賽後有傳媒問及摩佬，普巴對其管理球隊方式感到不滿有甚麼看法時，摩佬只簡單回應，「我毫不在乎他說甚麼，亦沒有興趣，就這樣。」

而賽事另一個談論點則為熱刺前鋒哈利卡尼尾段傷出，這位英格蘭射手合計今季英超已經攻入21球，為今季首位入球突破20球的球員。另外，其職業生涯的英超入球已達164球，超前163球的利物浦名宿科拿，成為英超入球王的第7位。若卡尼因傷缺陣下周日對曼城的英聯盃決賽的話，將大大打擊熱刺。賽後摩佬亦未能確認卡尼的傷勢，「現在說這個有點太早，我也希望知道情況，在比賽最後階段他決定退下火線，肯定是有些不好的感覺，但我們還是樂觀。」

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