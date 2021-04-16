【名家足路】

下周日英超早場阿仙奴將會主場迎戰富咸，預計今仗將會相當有趣。阿仙奴今季英超表現令人失望，上輪聯賽雖大勝基本上篤定降班的錫菲聯，但只排在聯賽榜第九位，距離前4位置有10分之差，所以我認為兵工廠經已將專注力完全放在歐霸盃戰線上。他們周四晚踢出今季其中一場代表作，成功作客大勝布拉格斯拉維亞，昂然晉級四強，將會面對由前領隊艾馬利帶領的西甲球隊維拉利爾，再進一步殺入決賽機會高唱入雲，相信他們定必希望藉取得歐霸盃冠軍，取得來季歐聯參賽資格。

其實這支北倫敦強豪在多名主力球員受傷的情況下「被迫」派出多名年青小將上陣，表現反而更好。個人認為領隊阿迪達應該多重用布卡約沙卡、伊美路維、加比爾馬天尼利、基蘭泰亞尼、雷斯尼爾遜及尼基迪亞等初生之犢，相信將來他們將可成為獨當一面的球隊主力。特別要提到伊美路維，此子不斷作出跑動，為隊友鋪橋搭路，今季他已經交出四個助攻。今仗雖然中堅大衛雷斯、由皇家馬德里借用的好波之人馬田奧迪加特、今季表現出色的左閘基蘭泰亞尼及前鋒隊長奧巴美揚將因傷病——缺陣，但相信兵工廠依然能夠乘周中的氣勢帶到這場聯賽。

富咸如今排在聯賽榜第18位，距第17位紐卡素有6分之差，加上球隊上個月表現突然回落連負四場聯賽，令到護級形勢非常險峻。球隊攻力整個賽季都未有起色，這4場敗仗中只有2個入球。而防守方面近期亦多次出現漏洞，上輪面對狼隊在比賽末段被對方取得全場唯一一個入球落敗而回。今對氣勢如虹的阿仙奴，預計再一次後勁不繼再度全失三分而回，撐兵工廠上盤。

文：丘建威