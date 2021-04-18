周日意甲早場，缺少了伊巴謙莫域的AC米蘭，仍憑列比錫及對手施卡馬卡的烏龍球，在聖西路主場以2:1擊敗客軍熱拿亞，繼續排在聯賽榜第二位，距離榜首的國際米蘭8分但多賽一場。

今場AC米蘭有王牌中鋒伊巴謙莫域早前領紅繼續停賽，結果教練皮奧利以查漢奴古擔任進攻中場，支援拉菲爾利亞奧、列比錫及沙利麥卡斯攻堅。開賽13分鐘，迪奧靴南迪斯禁區頂罰球省中人牆，客軍熱拿亞後衞解圍不遠，列比錫禁區頂勁射破網，助米蘭領先1:0；惜戰至37分鐘，客軍米希薩積右路角球傳中，迪斯度近門頭槌破網，替客軍追成1:1完半場。

下半場開賽僅3分鐘，拉菲爾利亞奧右路地波傳中，列比錫小禁區內起腳「飛機」替對手解圍。62分鐘卡積亞接應角球頭槌攻門，皮球又僅僅貼柱出界，米蘭隨即換入文迪蘇傑、巴謙戴亞斯及達洛治加強攻力，結果68分鐘米蘭左路角球傳中，熱拿亞前鋒施卡馬卡回防竟然「驚波」，皮球彈中他的背部反彈入網，替米蘭再次領先至2:1。

82分鐘，查漢奴古禁區頂勁射被熱那亞門將馬迪亞比連撲走，尾段客軍積極，當中米蘭一對中堅卡積亞及湯姆利均曾護空門成功，結果米蘭維持2:1勝局完場。全取3分後的米蘭繼續排在第二位，與榜首的國際米蘭收縮至8分但多賽一場。

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