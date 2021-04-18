家陣教梗英冠球隊打比郡嘅領隊朗尼，球員生涯期間其實已經多次被爆出因為飲醉酒而鬧事，只不過睇嚟呢位前英格蘭球星退咗役之後都依然離唔開酒精。據英國太陽報道指，朗尼準備掟2,000萬鎊（約2億港元）喺自己間豪宅入邊打造一間豪華嘅威士忌同雪茄房，由呢個行為就睇得出朗尼對酒同雪茄嘅喜愛程度！

報道提到，原來朗尼同老婆高蓮平時好鍾意去利物浦一間名叫「Puffin Rooms」嘅酒吧消遣，嗰度除咗有各種葡萄酒、香檳同埋200幾種稀有威士忌之外，仲有唔少雪茄提供，所以有消息人士就話朗尼經常會喺呢間酒吧入邊放鬆，而且同高蓮已經係多年嘅常客，只要去到利物浦嘅時候就一定會去呢間酒吧。

至於2018年7月份以430萬鎊買咗柴郡一幅地嘅朗尼，家陣就準備將自己間豪宅繼續擴建，除咗之前有傳會喺豪宅旁邊打造一個私人高爾夫球場之外，本來朗尼呢間豪宅入邊已經有私人戲院、健身房同游泳池，簡直係包羅萬有，但係朗尼仲打算為咗自己嘅興趣，另外掟多2,000萬鎊去起多一間豪華嘅威士忌同雪茄房，務求一切奢侈品都可以喺呢間豪宅入邊享受到。

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