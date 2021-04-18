韋斯卜克（Russell Westbrook）周六造出個人今季第25次「三雙」，加上比爾（Bradley Beal）攻入37分，協助巫師在主場以121:100擊敗活塞，連贏四場。

韋斯卜克今仗取得15分、14個籃板球，並交出11次助攻，將會人職業生涯的「三雙」數目增至171次，只差10次便可追平名宿奧斯卡羅拔臣（Oscar Robertson）保持的181次NBA紀錄。

雖然貝丹斯（Davis Bertans）因為要陪伴妻子生產請假，連續第二場缺陣，但巫師的表現未受影響，全隊的整體投射命中率高達53.2%（94投50中），三分球命中率更達56.3%（16投9中）。伊殊史密夫（Ish Smith）攻入16分，羅賓盧比斯（Robin Lopez）也有15分貢獻。

活塞方面，史釗活（Isaiah Stewart）與法蘭積遜（Frank Jackson）各有19分進賬，祖殊積遜（Josh Jackson）也有17分，但未能阻止球隊吃下近五仗中的第四場敗仗。

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