英超「二哥」曼聯周日將在主場迎戰般尼，今仗只要全取三分，即可與榜首曼城的差距收縮至8分，聯賽還餘6輪下爭標仍未絕望。賽前曼聯領隊蘇斯克查揚言，紅魔鬼仍有機會追上藍月亮後上封王！

蘇斯克查表示：「現在每場賽事對曼聯都同樣重要，我們不希望輕易地失分。我們能否追到曼城？奇怪的事情在球壇總會發生，大幅領先的球隊亦曾經失冠。當然他們（曼城）非常強大，要反超前可能太難，但我們最重要是要做好自己的工作。」

「我們要贏下每一場聯賽，我們清楚這一點，此後我們只能期望曼城有其他事情發生。我們不可能控制他們，我們每次只能專注踢一場比賽，因為我們未來仍有困難的比賽要面對。」

事實上，曼城戰罷般尼後，還餘列斯聯、利物浦、阿士東維拉、李斯特城、富咸及狼隊6個隊，當中「雙紅會」是重頭大戰之外，維拉、李城、狼隊等都是十分硬淨的球隊，至於富咸則要為護級而戰。

反觀曼城餘下6輪的對手，分別是阿士東維拉、水晶宮、車路士、紐卡素、白禮頓及愛華頓，除了在英足盃戰勝他們的車路士較難應付外，其餘面對水晶宮、紐卡素甚至白禮頓等幾乎護級成功的球隊，阻力料靠曼聯為少。

不過曼城在歐聯八強幾經辛苦才淘汰多蒙特晉級，為此在早前聯賽已敗給列斯聯，以及在英足盃四強敗給車路士出局，主將奇雲迪布尼更告受傷，不排隨將目標放在歐聯身上的曼城，隨後聯賽再有失分機會，讓曼聯有機可乘。

曼聯今季餘下賽程

日期 對手 易食指數

18/4 （主）vs般尼 ★★★★★

25/4 （客）vs列斯聯 ★★★★

1/5 （主）vs利物浦 ★★

8/5 （客）vs阿士東維拉 ★★★

11/5 （主）vs李斯特城 ★★★

15/5 （主）vs富咸 ★★★★★

23/5 （客）vs狼隊 ★★★

曼城今季餘下賽程

日期 對手 易食指數

21/4 （客）vs阿士東維拉 ★★★

1/5 （客）vs水晶宮 ★★★★★

8/5 （主）vs車路士 ★

12/5 （客）vs紐卡素 ★★★★★

14/5 （主）vs白禮頓 ★★★★★

23/5 （客）vs愛華頓 ★★★

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